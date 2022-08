Infortuni Bonucci Szczesny, le condizioni

Leonardo Bonucci e Wojciech Szczesny hanno lavorato in gruppo ieri alla Continassa. Come stanno i due giocatori della Juventus? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Infortuni Bonucci Szczesny

Il capitano, reduce da un affaticamento al flessore, non è al 100% e sarà decisivo l’allenamento di oggi per certificare la presenza contro la Roma. Szczesny ha superato la lesione muscolare, Allegri però potrebbe comunque dare fiducia a Mattia Perin. In vista della Roma, dubbi sulla sinistra, con ballottaggio serrato tra Alex Sandro e De Sciglio.