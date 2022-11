Infortuni Juve, media clamorosa per i bianconeri

La Juventus viaggia alla media di un infortunio muscolare alla settimana. Da luglio a novembre i casi sono stati diciassette e hanno coinvolto metà della rosa (13 giocatori diversi). Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Infortuni Juve, numeri spaventosi

Quadro aggravato dai ko traumatici, quelli sì più legati alla sfortuna: su tutti il caso di Paul Pogba (lesione del menisco esterno del ginocchio destro), mai sceso in campo finora anche a causa dell’iniziale decisione personale di evitare l’intervento chirurgico e del recente problema alla coscia destra. A conti fatti le partite saltate complessivamente per infortunio dai bianconeri sono state 122 in poco più di tre mesi.