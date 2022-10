Infortunio Chiesa, c’è uno step fondamentale da fare

Sui prati della Continassa sono attesi due momenti molto importanti per quanto riguarda Chiesa, che scalpita per poter tornare a disposizione di Allegri. Ne parla il Corriere dello Sport.

Infortunio Chiesa, le ultime

Federico sta entrando nel tratto finale della lunga strada della riabilitazione: è tornato nelle ultime settimane ad allenarsi in campo: prima da solo e poi in gruppo. Manca ancora un ultimo passaggio prima di arrivare al traguardo della convocazione: un collaudo in amichevole. Il test è atteso proprio in questa settimana che porta all’impegno di venerdì con l’Empoli e sarà una verifica decisiva per capire quanto tempo manca per tornare nella lista dei convocati.