UFFICIALE – Infortunio Di Maria, la diagnosi

Angel Di Maria potrebbe al massimo tornare in campo per affrontare l’Inter, ma di certo non sfiderà il suo ex PSG da avversario. Come all’andata, il Fideo sarà out a causa di un infortunio. Lo annuncia ufficialmente la Juventu

Infortunio Di Maria, l’annuncio

Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Di Maria questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero.