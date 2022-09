In casa Juventus si attende un ulteriore passo in avanti da parte di Angel Di Maria, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport.

Di Maria verso il rientro al 100%

L’argentino è reduce dallo stop rimediato durante l’esordio in bianconero, in Juventus-Sassuolo: lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Ieri è subentrato nella ripresa, sabato sarà più in forma, martedì potrebbe essere quasi al top.