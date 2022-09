Infortunio Pogba, fastidio in casa Juve: la spiegazione

Paul Pogba è stato costretto a rassegnarsi: l’intervento per curare la lesione al menisco laterale del ginocchio destro è diventato una necessità. Ed in casa Juve non c’è tanta allegria, racconta la Gazzetta dello Sport.

Infortunio Pogba, fastidio nella Juventus

Se avesse ascoltato fin da subito i consigli dello staff medico della Juventus e anche dei medici interpellati, la Juventus non sarebbe costretta a fare a meno di lui per tutta, o quasi, la prima parte della stagione e adesso il Polpo non rischierebbe di saltare il Mondiale.

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, ciò che si percepisce nell’ambiente è che un po’ di fastidio ci sia. Tutti in casa Juve sarebbero stati più felici e sollevati se Pogba avesse dato retta fin da subito ai medici del club, che hanno sempre spinto per l’intervento.