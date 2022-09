Infortunio Pogba, le ultime sulla tabella di rientro

Nella Juventus non si è ancora mai visto. Zero minuti in campo, Paul Pogba è sostanzialmente un fantasma. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Infortunio Pogba, quando torna?

Intervento di meniscectomia, due mesi ulteriori di stop. E adesso sì che il Qatar può diventare un miraggio, come ha anticipato anche il c.t. Deschamps. “Se non gioca con la Juve, non lo porto”. Paul non scende in campo da aprile, dal club assicurano che sta procedendo nel percorso di recupero alla Continassa, intanto lui si vede poco in giro. La tabella di marcia prevede il ritorno per i primi di novembre, magari sino al 2023.