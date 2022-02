Infortunio Zakaria, i tempi di recupero – Questa mattina il centrocampista Denis Zakaria ha effettuato le visite mediche al JMedical.

Denis Zakaria è stato fermato da un infortunio nel corso di Empoli-Juventus, questa mattina ha svolto gli accertamenti strumentali dopo lo stop di sabato.

Di sicuro salterà l’andata della semifinale di Coppa Italia a Firenze ed il successivo turno di campionato contro lo Spezia: lo stop sarà quasi certamente più lungo.

La Juventus, sul proprio sito ufficiale, ha emesso un comunicato dopo le visite mediche svolte nella mattinata di oggi:

Tempi di recupero

Dopo le visite mediche per Denis Zakaria si è passati al comunicato che ha parlato di uno stop di circa 20 giorni. Questo il testo:

“Questa mattina Zakaria è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni”.

Il centrocampista rientrerà dopo la sosta, prevista per l’ultimo weekend di marzo.

Le partite che salterà Zakaria

Denis Zakaria con uno stop di 20 giorni quasi sicuramente salterà le sfide di campionato con Spezia, Samp e Salernitana.

Mentre in Champions salterà la sfida di ritorno degli ottavi col Villarreal.

In coppa Italia non ci sarà per la sfida del Franchi contro la Fiorentina.

Rientro Zakaria

Il rientro di Zakaria è previsto per la partita di campionato con l’Inter, dopo la sosta per le nazionali.

Alternative a Zakaria

Con lo stop di due mesi per McKennie e quest’ultimo infortunio per Denis Zakaria con uno stop di 20 giorni, Allegri avrà le scelte obbligate a centrocampo.

Per i prossimi impegni la Juventus potrà contare a centrocampo soltanto su Arthur, Locatelli e Rabiot. In ultima istanza e non è una novità: in alcune partite c’è l’opzione Danilo adattato nella linea mediana. Max Allegri dovrà pur inventarsi qualcosa.