Intervista Adani: “Allegri favorito per arrivare secondo”

L’ex difensore dell’Inter Daniele Adani commenta il sorteggio di Istanbul che ha definito gli otto gironi della Champions League. E avvisa la Juve di Allegri.

Intervista Adani

Chiudiamo con la Juve che nell’H ha preso Psg, Benfica (entrambe ex squadre di Di Maria) e Maccabi Haifa.

«Allegri favorito per arrivare secondo. Vero che la Juve ha sempre fatto ottimi gironi per poi uscire negli ottavi, ma il Psg è davanti. Il rivale resta il Benfica, squadra che gioca un buon calcio ma è inferiore ai bianconeri, cui do il 70% di passare. Il Maccabi gioca, le concedo un 5%»