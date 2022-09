Nel corso di ‘90° Minuto’ sulla RAI, l’ex difensore dell’Inter Daniele Adani analizza così il momento vissuto dalla Juventus alla luce del ko subito contro il Monza.

Intervista Adani

“Se trovate uno, uno solo, che dice che c è anche una sola cosa che funziona nella Juventus, è un bugiardo. Io dico che ci sono tante cose negative, la Juventus non gioca, non fidelizza la gente che è sempre meno allo stadio. Andare a vedere una partita allo stadio costa e i sacrifici alla fine devono meritarseli”