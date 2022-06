Adani: “Se la Juve prende questo giocatore fa un affare”

Daniele Adani, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juve alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Adani

Dalla Juve cosa si aspetta?

«Con l’Inter è il gruppo più forte. Sicuramente è in primissima fascia, non può che migliorare. Il fatto è che nel calcio di oggi non basta un giocatore, serve il collettivo. Gli elementi di valore non mancano, se poi acquistano pure Di Maria fanno un affare. Credo che i bianconeri non siano inferiori all’Inter».

Vlahovic che dovrebbe aver superato il periodo di ambientamento, che ne dice?

«È un ottimo attaccante. Da lui mi aspetto che affronti la stagione con la giusta fame di successo. E’ un ragazzo generoso che sa mettersi anche al servizio dei compagni. Importante sarà l’apporto della squadra che lo deve accompagnare e aiutare».