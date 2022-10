Agente Pogba: “Mai parlato male della Juve se non per due cose”

Rafaela Pimenta, agente del centrocampista della Juventus Paul Pogba, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport.

Intervista agente Pogba

«Non ho mai sentito Paul parlare male della Juventus, tranne che per due cose. Quando c’era lui andavano in ritiro in un albergo (non quello attuale, ma uno a Leinì, ndr) e lui si lamentava molto per le dimensioni del letto: troppo corto. Mi diceva sempre: “Mi escono i piedi!”. L’altra cosa era la pasta al pomodoro: “Rafaela, c’è sempre la pasta la pomodoro”. E gli rispondevo: “Sei in Italia! Cosa vuoi mangiare? Riso e fagioli?”. Ma scherzavamo molto su questa cosa e quest’estate era diventato quasi ossessivo».

In che senso?

«Non vedeva l’ora di chiudere la trattativa. Mi chiedeva in continuazione: quando vado alla Juve? Quando vado alla Juve? Era carico da matto. Settimane passate così… e poi arriva e si fa male. Un dispiacere immenso».