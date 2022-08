L’agente di Rugani: “Richieste sul mercato, decide la Juve”

TuttoJuve.com ha contattato il procuratore di Daniele Rugani autore di una buona prestazione nel match di ieri con la Sampdoria, Davide Torchia.

Intervista agente Rugani

“Per me ha giocato benissimo, ho visto un buon affiatamento con Bremer. Per loro è stato importante non subire gol. E’ stato bravo nei cambio campo, non proprio la sua specialità, ed è sempre stato affidabile e puntuale negli interventi. Come sempre, quando c’è bisogno di lui, si fa trovare pronto”.

Qualche settimana fa, alcune indiscrezioni riportavano di una sua possibile partenza. Che cosa ci puoi dire a riguardo?

“Non è che era stato messo e poi tolto dal mercato, ma erano arrivate delle richieste da parte di alcune squadre dall’Italia e dall’estero. E’ una cosa un po’ differente. Poi spetta alla Juventus prendere una decisione in base alle richieste pervenute, che viene comunicata all’interessato con grande serenità. Non ci sono mai stati problemi, Daniele è sempre rimasto qui molto volentieri. Vuole giocare in questa squadra. Vuol sempre farsi trovare a disposizione in questa che sarà una stagione particolare per via della Coppa del Mondo a novembre. Come dice il mister, ci sarà spazio per tutti”.