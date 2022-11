Intervista Alesi: “Un gesto della Juve mi riempie di orgoglio”

Jean Alesi, ambassador della Formula 1, ex pilota Ferrari e tifoso Juve, parla a Tuttosport e racconta un aneddoto legato al suo tifo.

Intervista Jean Alesi Juve

«La mia storia personale e sportiva è strettamente intrecciata con quella bianconera, sono sempre e da sempre un grande tifoso. Il fatto che al J-Museum ci sia una mia tuta, che risale al tempo in cui correvo in Formula 1, mi riempie di orgoglio. Cerco di non perdermi mai le partite della Juve».

Parliamo della partita di domani sera contro l’Inter? Sarà un momento ad altissima tensione emotiva e anche un’occasione ghiotta dal punto di vista della classifica…

«Io ne posso parlare, ma solo da tifoso. E come tifoso non posso che augurarmi una vittoria. Poi la rivalità con l’Inter, sappiamo tutti quanto è forte!».