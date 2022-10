Dopo il successo conquistato contro il Bologna, il terzino sinistro brasiliano della Juventus Alex Sandro è intervenuto ai microfoni di JTV.

Intervista Alex Sandro

“Siamo contentissimi per il successo. Non è solo per i tre punti ma anche per la risposta del gruppo: abbiamo disputato una partita come se fossimo veramente una squadra. Giocare con le due punte è un’ottima soluzione, quando abbiamo più possibilità la squadra diventa più forte”