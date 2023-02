L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di JTV e ha commentato così la vittoria di La Spezia.

Intervista Allegri: “Abbiamo un obiettivo”, ecco quale

“Il risultato è importante, vincere a La Spezia non è semplice. Tutte le squadre hanno sofferto e concesso palle gol. Noi nel secondo tempo paradossalmente abbiamo fatto un po’ meglio rispetto al primo dove abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Nel secondo tempo Perin ha fatto una grandissima parata mentre nel primo abbiamo rischiato poco o niente. Non era facile, Spezia è un campo difficile. La squadra ha sempre prodotto occasioni da gol. Siamo contenti perché comunque siamo arrivati a 32 punti in questa classifica e siamo al settimo posto. E poi abbiamo fatto 47 punti. E’ un periodo buono, dispiace per il pareggio di giovedì col Nantes però il calcio è bello anche per questo e va accettato. Abbiamo subito un contropiede e subito gol su una scivolata di Bremer e ne abbiamo sbagliati tanti. Stasera abbiamo fatto peggio di giovedì e abbiamo vinto la partita. L’obiettivo è cercare vincere le partite, a volte ci riusciamo a volte no”