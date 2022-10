Allegri: “Bologna? Ecco cosa ha fatto la differenza”

Dopo il successo arrivato contro il Bologna, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di JTV.

Intervista Allegri

“La differenza l’ha fatta la semplicità con cui abbiamo disputato la partita e la compattezza, senza rincorrere ma andare verso la palla. Chi ha giocato e chi è subentrato ha giocato molto bene. Per questo sono molto felice, ma lo sono, soprattutto, per i ragazzi: provenivamo da un mese in cui non vincevamo e ci sembrava impossibile tornare al successo. Maccabi? Non è una squadra facile, sono fisici e ci sarà da lottare. Però c’è da portarla a casa”