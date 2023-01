Intervista Allegri: “Chiesa ha fatto una cosa meravigliosa!”

L’allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Juventus Tv al termine della gara con l’Udinese. Queste le parole sintetizzate da TuttoJuve.

Intervista Allegri

Come commenta la giocata di Chiesa sul gol?

“E’ stata una giocata straordinaria, ma anche il passaggio di Paredes è stato meraviglioso. Potevamo fare gol prima, ma dopo il gol abbiamo difeso bene perché l’Udinese non è entrata più in area”.

Nei primi tempi la squadra è imballata dal punto di vista mentale?

“Corriamo come gli altri, alla lunga quando gli altri calano un po’ noi continuiamo a correre. Con i cambi e la qualità tecnica che abbiamo ne veniamo fuori, il gol potevamo farlo prima, così come a Cremona”.