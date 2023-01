Intervista Allegri: “Ecco come spiego il 5-1 dal Napoli”

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la brutta sconfitta del Maradona per 5-1 contro il Napoli.

Intervista Allegri

Come si può spiegare una sconfitta così?

“Innanzitutto c’è da fare i complimenti al Napoli perchè ha fatto una bella partita. Per quanto riguarda noi, eravamo un po’ bassi di energia, già il primo gol, il secondo, il terzo, il quarto… nonostante il Napoli abbia fatto una bella partita… dopo i primi 20 minuti in cui eravamo troppo bassi ci siamo alzati. Dopo l’1-0, nel momento migliore nostro, abbiamo preso il 2-0. Dopo abbiamo continuato, abbiamo fatto il 2-1, abbiamo avuto 2-3 situazioni buone all’interno dell’area, la sensazione è che si potesse fare gol, ma il calcio è anche questo. Ci sono delle serate, delle partite… di solito c’è sempre una partita l’anno dove loro ogni tiro potevano fare gol, perchè comunque è andata così. Basta vedere il terzo gol su calcio d’angolo, una palla lisciata, questa è carenza di energia. Quindi bisogna rimettersi in piedi, recuperare energie e riniziare di nuovo a lavorare. Il campionato è lungo quindi ci sono tanti punti a disposizione. Però la partita di stasera è stata questa”