Intervista Allegri: “Soddisfatto? No, smesso di giocare”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria sul Maccabi ai microfoni di infinity.

Intervista Allegri

“Sono soddisfatto fino al 75’ poi abbiamo sbagliato troppi gol e dovevamo continuare a giocare divertendoci e invece abbiamo smesso e preso questo gol in ripartenza. Ci ha preso un po’ di paura, ma per fortuna è arrivato il gol di Rabiot su calcio d’angolo che ci ha fatto stare più tranquilli. Le due vittorie di fila non significano nulla, dobbiamo stare zitti e lavorare perché siamo indietro sia in Serie A sia in Champions”