Allegri: “Vlahovic a Firenze? Se decido di farlo giocare…”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole su Dusan Vlahovic in vista di Fiorentina-Juventus.

Allegri su Vlahovic

“Diciamo che sono soddisfatto perché abbiamo sei punti in più dell’anno scorso. Però ne abbiamo lasciati quattro per strada. Per quanto riguarda il mercato la società ha lavorato bene. Sono contento. Ora speriamo di recuperare, sicuramente non in questo mese, Pogba e Chiesa. Però quando saremo al completo potremo fare un bella stagione”

Domani è anche la partita di Vlahovic come si fa a tenerlo solo sulla partita?

“È sereno e tranquillo ha giocato due volte a Firenze l’anno scorso. Quindi direi che è pronto per giocare se decido di farlo giocare”