Intervista Arrivabene: “Ko Pogba? Lui sa cosa pensavamo”

L’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha rilasciato alcune dichiarazioni su Paul Pogba, riportate da Tuttosport.

Intervista Arrivabene Pogba

«Io non voglio guardare al passato e creare delle polemiche. Le decisioni comunque vengono prese insieme. Si è tentata questa terapia conservativa, ovviamente oggi non ci troviamo in una situazione ideale nè per noi nè per lui, però bisogna guardare avanti e sperare in un rientro rapido. Si parla di un rientro per i Mondiali, io auguro a Paul e alla Nazionale francese di far bene, ma a me interessa la Juventus, quindi mi auguro che rientri al più presto possibile per dare una mano a noi. Amarezza per il tempo perso? La questione non è il tempo perso, è che quando una persona si deve mettere i ferri addosso ci pensa due volte, quindi ci si siede, si parla, si fa in modo che si scambino le proprie opinioni. Lui conosce quella del club, noi abbiamo conosciuto e conosciamo la sua opinione e la rispettiamo. Detto questo bisogna girare pagina e guardare avanti»