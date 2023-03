Barrenechea: “I giocatori della Juve mi hanno detto una cosa”

Enzo Barrenechea, giovane centrocampista argentino della Juventus, commenta, intervistato da “JTV”, il suo debutto da titolare in Serie A nel derby vinto ieri sera contro il Torino. Ecco quanto tradotto da “Tuttojuve.com”.

Intervista Barrenechea

“Un giorno da ricordare, ho tanto sognato il debutto in Serie A, anche se avevvo già debuttato in Champions con la prima squadra, soprattutto in un derby, che tutti sanno che significa per la squadra e per la città. Non mi aspettavo di partire titolare, ma grazie al mister ero in fiducia, concentrato sulla partita. Consigli dei compagni? Mi hanno cercato di tranquillizzare, mi hanno detto di giocare come nella Next Gen”