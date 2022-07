Barzagli su Pogba: “Ecco cosa darà alla Juve”

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Si parla di Pogba.

Intervista Barzagli su Pogba

Adesso Pogba è tornato veramente alla Juventus, come nel 2012, quando c’era anche lei… Se ripensa al francese?

«Se penso a Paul, con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto, mi vengono in mente i primi allenamenti. Aveva 18-19 anni e vedevi un ragazzo con qualità incredibili, che poi è migliorato divertendosi. Aveva tutto: tecnica, fisico, passaggio, corsa»

Che effetto le fa rivederlo in bianconero?

«È bello e affascinante, anche per i tifosi, riabbracciare Paul. Torna dopo sei anni al Manchester United. È un qualcosa in più per la squadra e anche per tutto l’ambiente: Pogba porterà entusiasmo»

Tecnicamente cosa aggiungerà il Polpo alla squadra di Allegri?

«Pogba è un giocatore di spessore internazionale e ha già giocato nella Juventus. Paul sa cosa vuol dire indossare questa maglia e sa cosa vuol dire vincere. E soprattutto porta personalità, qualità, gol e assist. Ma quello che conta di più è quel mix di personalità e qualità che negli ultimi anni è venuto un po’ a calare»