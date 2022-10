Ospite di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato così il successo della Juventus contro il Bologna.

Intervista Bergomi

“A me è piaciuta la Juve, ha trovato intensità, è ripartita tante volte. Era messa in campo con il 4-4-2 e le due punte si sono messe molto bene. Milik si è mosso bene e può essere decisivo in questo campionato, Allegri ha trovato finalmente quella che può essere la linea titolare in difesa. Credo che Allegri possa essere contenta della prestazione e di non aver preso gol”