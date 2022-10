L’ex difensore dell’Inter Giuseppe Bergomi ha detto la sua su Milan-Juventus negli studi di Sky Sport.

Intervista Bergomi

“Il Milan è una squadra con un’identità forte e dopo una sconfitta ha sempre reagito bene. Da una parte c’è una squadra, dall’altra non c’è. I bianconeri venivano da due vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa che però sono squadre in difficoltà. Forse contro il Milan Allegri poteva ovviare con un centrocampista in più”