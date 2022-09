Intervista Boniek: “Juve squadra strana, ecco perchè”

Intervenuto a “Radio Anch’io lo Sport”, Zibì Boniek, ex attaccante polacco di Juventus e Roma, parla del momento di forma della squadra bianconera.

Intervista Boniek

“Guardando la Juventus, mi accorgo che è una squadra un po’ strana: ancora non ho visto una partita, compresa quella vinta per 3-0 sul Sassuolo, in cui i bianconeri hanno comandato il gioco. La Juventus sa sfruttare i propri uomini, le proprie qualità individuali, con Di Maria o Vlahovic, ma deve migliorare secondo me nella gestione della partita. Non puoi sempre e solo giocare in contropiede, soprattutto con quel parco-giocatori”