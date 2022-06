“Di Maria? Se perdi butti soldi”. L’attacco di Brambati

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati che parla di Juventus e di Angel Di Maria.

Intervista Brambati

Sul mercato Juventus – “So anche io che Allegri non è molto contento di cosa sta facendo la società. Tra minestre riscaldate e altro, siamo il campionato degli ultimi. La Juve vuole Di Maria che ha 34 anni, non capisco. Mi sembra il cimitero degli elefanti la Serie A. Non sono d’accordo con questa politica”

Su Di Maria – “Perfetto anche senza Chiesa. Ma ha 34 anni e lo prendi e se vinci hai ragione, se perdi hai buttato via dei soldi. Per me può ancora fare la differenza in Italia, ma se comincia a farsi male?”