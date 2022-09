Brio: “Juve? C’è chi ha paura dei fischi dei tifosi”

Sergio Brio, ex difensore della Juventus, parla a Tuttosport del momento del club bianconero – soprattutto davanti ai fischi dei tifosi.

Intervista Brio

«Alla Juventus c’è gente che, di fronte ai fischi dei tifosi, va in affanno e ha persino paura di passare la palla. Anche la mia Juve ha vissuto momenti difficili, giocavamo con le camoniette della polizia a bordo campo per via delle contestazioni, ma tiravamo fuori gli attributi. Come se ne esce? Soltanto da squadra, con il collettivo. Bisogna reagire, fare gruppo, non sentire le voci, concentrarsi sul campo e lavorare sodo, sacrificando anche la vita privata. I senatori devono farsi sentire nello spogliatoio, ma lo spirito Juve bisogna sentirselo dentro. Per carità, nulla è compromesso, però quella vista a Monza non è la Juve»