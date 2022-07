Buffon: “Di Maria top player assoluto, che colpo Juve”

Intervistato da “La Stampa”, Gigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Intervista Buffon

Su Di Maria – “E’ sempre stato un po’ all’ombra e sinceramente non ho mai capito perché: non ha nulla da invidiare a nessuno, il calcio segue logiche non sempre comprensibili. Stiamo parlando di un top player assoluto, eppure capace di sacrificarsi per i compagni: nella mia squadra giocherebbe sempre. E’ un grandissimo colpo, oltretutto a parametro zero. Ho la sensazione che in Italia non sia pienamente percepito, ma si accorgeranno in fretta del valore di Angel”