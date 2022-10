Buffon: “Juve? Non voglio dire parole che non siano di aiuto”

A margine del premio Scopigno ricevuto a Roma, l’ex portiere della Juventus attualmente al Parma, Gianluigi Buffon, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Intervista Buffon

Come vede il campionato?

“È bellissimo, in maniera meritata e prepotente ci sono due realtà come Udinese, inaspettata, e l’Atalanta, che stanno andando benissimo. Il Napoli poi è strepitoso, per quello che esprime e per i gol che fa. Poi c’è la conferma di un grande Milan e alcune difficoltà della Juventus. Molto dipende dalle assenze, come dice Allegri, veramente importanti. Poi mi fermo, non voglio dire parole che non siano di conforto e di aiuto. Aspetto che si giochino le prossime partite, poi Allegri troverà il bandolo della matassa”