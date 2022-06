Cannavaro su Pogba: “In un caso non serve alla Juventus”

L’ex difensore della Juventus Fabio Cannavaro ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. E ha analizzato il possibile arrivo di Paul Pogba in bianconero.

Intervista Cannavaro su Pogba

Quello attuale, di mercato, come lo vede?

«Per i club italiani complicato. Colmare il gap con inglesi e spagnole al momento non è possibile. La perdita di Perisic finito in Premier non è un bel segnale».

Intanto la Juve sta prendendo Pogba.

«E mi auguro di rivedere il vero Paul, quello della prima volta in bianconero. Insomma che ritrovi le motivazioni. Perché il centrocampista delle ultime stagioni non serve né alla Juventus, né alla Francia».