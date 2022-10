Intervista Capello: “Di Maria ha tutto, era già abituato a…”

Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ed Angel Di Maria tutti assieme in campo per la Juve? Ne parla l’ex allenatore bianconero Fabio Capello a Tuttosport.

Intervista Capello

«Tutti insieme? Certo che si può. Di Maria già al Paris Saint Germain era abituato a giocare assieme a due attaccanti. Campioni sì, quelli parigini, ma non così portati a correre senza palla… Milik, invece, è una punta che svaria, rientra e lavora anche per la squadra. L’importante è che Di Maria sia in condizione, perché Angel ha tutto: intelligenza calcistica, qualità e poi mette in area “palle cattive”, velenose. Problemi di equilibrio? I problemi direi che, nel caso, sarebbero di più per gli avversari!»