L’ex Capello: “Juve? Il -15 ti rode, ecco cosa farei”

Intervistato dal “Corriere dello Sport”, Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, della Juventus, si sofferma sulla penalizzazione di 15 punti in classifica rifilata ai bianconeri per il caso plusvalenze.

Intervista Capello

“La penalizzazione? Quando ti tolgono qualcosa che hai conquistato sul campo ti rode, io ci sono passato con Calciopoli. In quel caso, l’allenatore dev’essere un bravo psicologo. Io farei sentire i miei giocatori soli contro il mondo, gli direi che hanno il sistema contro. Li farei arrabbiare”