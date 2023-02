Carrera: “Allegri la persona giusta per la Juve, il motivo”

Massimo Carrera, ex giocatore ed allenatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Intervista Carrera

Un giudizio su Allegri.

«Un giudizio positivo. Sa come tirare fuori la Juve dalle sabbie mobili. Lui ci vive dentro, solo lui conosce le problematiche dello spogliatoio. Adesso Allegri è la persona giusta».

E invece come vede la Juventus in Europa League?

«Ha giocatori di qualità, può puntare a fare bene e arrivare in fondo. Anche se ci sono molte altre squadre di livello. In Europa, però, vale sempre il principio per cui serve innanzitutto la fortuna di arrivare nei momenti che contano senza infortuni e con i giocatori a posto, senza espulsi. Serve la possibilità di scegliere l’11 migliore».