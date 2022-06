“Di Maria? Che colpo Juve”, parla l’ex Real Madrid Casillas

«Di Maria? Gran fichaje!» dice convinto Iker Casillas. L’ex portiere del Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Casillas

«Se la Juventus lo prende così da svincolato fa un bell’affare, senza dubbio»

Altre cose da segnalare?

«Sì. L’intelligenza tattica, oltre alle qualità tecniche. La Juventus prende un giocatore che sa fare tante cose, in diverse zone del campo. Quando vincemmo la Décima, Ancelotti a metà stagione gli cambiò posizione con ottimi risultati. E negli anni ha continuato a muoversi tra diverse situazioni tattiche, più avanzato o a centrocampo. È un tipo sveglio che conosce bene il calcio, alla Juventus porterà esperienza e qualità, entrambe in dosi massicce. Anche in chiave Champions. Una competizione nella quale ha un’esperienza enorme»

La Serie A però è un campionato particolare.

«Vero, ma Di Maria ha giocato in Argentina, in Portogallo, in Spagna, in Inghilterra e in Francia. Oltre alla nazionale del suo Paese. E l’ha sempre fatto bene. Non penso che avrà problemi ad adattarsi all’Italia, anche per quanto dicevo prima sulla sua duttilità tattica. Ripeto, la Juve fa un gran colpo»