Intervistato da “JTV”, Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della nazionale azzurra, si è soffermato sul successo ottenuto dai bianconeri sul Friburgo in Europa League. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com.

Intervista Chiesa, l’ammissione: “Ci dispiace per Pogba”

“Gol importante per me, all’andata con il Nantes ho preso traversa riga fuori, quindi sono felice, ho dato disponibilità al mister. Voglio esserci ogni partita, ma al momento il mio fisico non me lo permette. Spero di poter stare con la squadra con maggior continuità, voglio ripagare la Juve e i tifosi per la fiducia. L’importanza del gruppo? Anche Di Maria e Miretti che non stavano benissimo hanno fatto di tutto per esserci, ci dispiace per Pogba, ma tutti remiamo dalla stessa parte e vogliamo esserci in Europa e in campionato. Vogliamo portare a casa un trofeo per la Juve”