Cucci: “Riprendere Allegri? Mossa di chi non conosce il calcio”

La sconfitta contro il Monza ha acuito le polemiche nel mondo Juventus. Allegri al momento resta, ma si fanno ipotesi di possibili sostituti. A Fuori di Juve ne parla Italo Cucci.

Intervista Cucci

“Dopo 9 scudetti consecutivi è come cadere dal dodicesimo piano di un grattacielo, rispetto al primo. Quando andò fu mandato via dopo il quinquennio di successi, fu chiamato Sarri che credo non si sia capito con il mondo Juve. Il vero esperimento forse è stato Pirlo. Mi sono pentito di alcune critiche che gli ho rivolto. Credo si trattasse di un rinnovamento. la mossa di riprendere Allegri è come quella di chi non conosce molto il calcio. Dopo i cinque scudetti di fila, non era scontato ripetersi. Il calcio funziona diversamente”