Daino su Vlahovic: “Il problema è nella testa, è poco sereno”

L’ex difensore del Milan Daniele Daino ha commentato la situazione di Dusan Vlahovic in casa Juventus a Sportitalia.

Intervista Daino Vlahovic

“Dusan? Un conto è giocare alla Fiorentina, alla Juve è tutto più pesante. Nei bianconeri non c’è solo lui, ci sono Milik e Kean. Se non c’è una comunicazione d’intesa con lo staff, il giocatore rischia di chiudersi e non rende più come prima. Ma non posso pensare che uno come lui non sia in grado di fare quello che ha sempre fatto. Il problema, secondo me, oltre alla struttura della Juve e ai pochi rifornimenti, è nella testa del ragazzo. E’ poco sereno”