“Pogba? Una cosa su Paul ci ha reso tristi”, sentite Danilo!

Il difensore della Juventus Danilo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn, parlando di Paul Pogba.

Intervista Danilo su Pogba

«Qui alla Juventus lui è a casa. Per noi è stato veramente triste non avere Paul in questi mesi, però io lo vedo sempre durante la settimana – anche se è difficile lavorare in orari diversi dalla squadra, andare in piscina, fare palestra – e si percepisce che ha tanta voglia di tornare e di dare il suo contributo, dimostra sempre con il suo interesse e la sua presenza di voler far parte di questa famiglia».