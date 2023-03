Il difensore del Bayern Monaco Matthijs De Ligt ha parlato a Ziggo Sport e si è soffermato anche sulla sua avventura in Italia con la maglia della Juventus.

De Ligt: “Alla Juve dovevo fare questa cosa con Allegri”

“Sta andando molto bene, la squadra a volte gioca meglio e a volte meno, ma mi sento davvero bene. Penso che questo club voglia giocare un calcio offensivo e difendere in avanti. La cultura tedesca assomiglia a quella olandese. In Italia doveva correre più spesso all’indietro. Ero così abituato così anche all’Ajax. In Italia, l’allenatore (Allegri ndr) aveva il suo modo di difendere e con quello ha raggiunto due finali di Champions League”