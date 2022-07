De Ligt silura Allegri? “Al Bayern i giovani crescono”

Intervistato dalla “Bild”, Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 1999 della nazionale olandese, si sofferma sulla scelta di lasciare la Juventus per approdare al Bayern Monaco.

Intervista De Ligt

“A inizio estate avevo discusso del mio futuro con Van Gaal e non ha avuto altro che belle parole per il Bayern. Ne ha elogiato la filosofia e mi ha detto che se fossi andato lì, me ne sarei innamorato. Nagelsmann? Ha dimostrato che i giovani con lui possono crescere. Io mi vedo ancora come tale e voglio migliorare”