L’ex difensore olandese della Juventus Matthjis de Ligt, attualmente al Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di NOS.

Intervista De Ligt

“Alla Juventus mi sono divertito moltissimo, ma ho sentito che era giunto il momento per una nuova sfida. La Juve è un’ottima squadra, ma per me venire qui è stato un ulteriore salto di qualità, perché il Bayern ha l’ambizione di vincere la Champions. Alla Juve questa sensazione l’ho avvertita di meno”