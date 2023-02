De Ligt svela: “Juve? Tanto amore, dette cose non vere”

Dopo PSG-Bayern ai microfoni di Sky ha parlato Matthijs de Ligt, difensore ex Juventus, rilasciando alcune dichiarazioni sui bianconeri.

Intervista De Ligt

“La Juventus? La seguo sempre, per me è un grande club. Sono state dette cose non vere, capisco i tifosi ma non ho mai parlato male della Juventus. Ho tanto amore per i colori bianconeri e per i suoi tifosi, anche in questo momento difficile i tifosi vanno sempre allo stadio e spero che la Juventus vinca ancora tante partite e che possano fare bene sia in campionato sia in Europa League”