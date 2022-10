De Paola: “Allegri via, Juve può ancora vincere lo scudetto”

Intervenuto a “TMW Radio”, Paolo De Paola analizza così la crisi di risultati della Juventus, partendo da Allegri.

Intervista De Paola su Allegri

“Si può solo ringraziare Allegri per quello che ha dato alla Juventus, ma è il momento di separarsi. È l’allenatore più pagato della Serie A, se non avesse più voglia si può fare da parte ma a prescindere deve essere chiaro verso società, giocatori e tifosi. Le lacune di gioco sono evidenti a tutti, un’operazione trasparenza è fondamentale in casa Juventus. Resto dell’idea che questa rosa in mano a un altro allenatore potrebbe vincere lo Scudetto”