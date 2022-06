Intervista De Sciglio: “Non sono il figlioccio di Allegri!”

Il difensore della Juventus Mattia De Sciglio si è raccontato nel corso di una lunga lettera a Cronache di Spogliatoio.

Su Allegri – “Il rapporto con Allegri? Non sono il suo figlioccio. Il nostro è uno dei rapporti allenatore-giocatore più iconici degli ultimi anni, ma lui non mi ha mai favorito. Certo, ciò che è vero, è che tra noi è nato un legame speciale. Lui mi ha fatto esordire, lui mi ha visto cadere, lui mi ha visto rialzarmi. Credo che Allegri si sia sempre accorto che voglio far trasparire un ragazzo genuino. Semplice, educato, disponibile. Il nostro rapporto di confidenza, spesso enfatizzato, ha creato una fiducia reciproca”