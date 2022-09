Allarme Del Piero: “La Juve è in difficoltà e non da oggi”

Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, parla in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Del Piero

Una brutta sconfitta sarebbe già una bocciatura per la Juve?

«Non sarebbe un dramma. Però una prestazione negativa sarebbe una brutta botta, perché la Juve arriva da prestazioni poco brillanti. E questo può incidere, alla luce delle aspettative».

Ha anche lei l’impressione che i giocatori della Juve non si divertano? Tutte le altre squadre mostrano entusiasmo.

«Faccio un passo indietro. La Juve è in difficoltà da questo punto di vista e non da oggi. Lo è stata con Sarri, pur vincendo lo scudetto, lo era con Pirlo e lo è con Allegri. Non posso pensare che i giocatori risentano della situazione, i giocatori sono protagonisti, la possono e la devono cambiare. Non sono gli unici responsabili, ma non possono aspettare che succeda qualcosa o che arrivi qualcuno a salvarli. Oggi c’è tutto per fare bene, in Italia e anche in Europa».