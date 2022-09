Di Livio: “Di Maria ha fatto un errore gravissimo”

Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus, parla a Tuttosport del momento del club bianconero. A partire dall’espulsione di Di Maria.

Intervista Di Livio

«Ci voleva poco per battere il Monza, non serviva certo Guardiola in panchina. Eppure non sono riusciti, e non è la prima sconfitta. Per me la responsabilità è principalmente dei giocatori: l’errore di Di Maria, che si fa cacciare e lascia la squadra in dieci, è gravissimo. Può succedere, per carità, ma non in questo momento difficile dove un campione deve dare il buon esempio. Mi sembra che tutti cerchino di raggiungere il risultato da soli e non si ragioni da squadra»