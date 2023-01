Di Maria: “Dispiace aver fatto una cosa ai tifosi Juve”

Il centrocampista della Juventus Angel Di Maria ha parlato ai microfoni di Juventus Tv al termine della gara persa 2-0 con il Monza. Le parole sintetizzate da di TuttoJuve.com.

Intervista Di Maria

Una sconfitta pesante…

“Eravamo vogliosi di cambiare la situazione in cui ci troviamo e volevamo fare una bella partita. Non abbiamo fatto una bella partita, anch’io ho commesso molti errori. Ora l’importante è pensare a quello che verrà e pensare in positivo che le cose possano cambiare. Abbiamo una partita molto importante in Coppa Italia. E’ un nostro obiettivo principale, quindi dovremo cercare di reagire velocemente”.

Come si può uscire insieme da questa situazione?

“Con lo stadio pieno di gente che tifava per noi ci è dispiaciuto molto non aver vinto. L’ambiente era bello e le persone erano con noi nonostante il momento che sta passando il club. Cercheremo di fare del nostro meglio giovedì per riuscire a ribaltare la situazione e dare loro gioia”.