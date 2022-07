L’ex Juve Cabrini: “Come mai l’addio a Dybala?”

L’ex difensore dell’Italia Antonio Cabrini ha rilasciato alcune battute alla Gazzetta dello Sport, parlando di Paulo Dybala e Dusan Vlahovic.

Intervista Cabrini

«L’Inter è stata la più convincente. Lukaku è forte e conosce il campionato: non avrà bisogno di ambientarsi perché sa già tutto. E non è un dettaglio. Se poi arriva Dybala, gli equilibri cambiano davvero: chissà come mai la Juve l’ha lasciato andare. A proposito: i bianconeri stanno lavorando bene. Pogba e Di Maria hanno esperienza e sono due top nel ruolo, quello che mancava l’anno scorso. Sono curioso infine del Monza, ma anche un simpatizzante del progetto: con la coppia Berlusconi-Galliani ti puoi aspettare tutto».

«Vlahovic è il giocatore chiave. Forse dimentichiamo che ha ancora 22 anni, un potenziale enorme e grandi margini di crescita. Naturalmente ha anche bisogno che la Juve “lavori” per i suoi gol»